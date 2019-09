Da Ocean Viking 58 migranti su 82 in Stati Ue

Roma, 14 set. (AdnKronos) - Degli 82 migranti a bordo della Ocean Viking, 58 verranno inviati in Stati dell'Unione europea, mentre di 24 si dovrà far carico l'Italia, anche se si attende una possibile adesione anche da parte dell'Irlanda. E' quanto si apprende da fonti di governo. In particolare, Germania e Francia riceveranno 24 persone ciascuna, 8 il Portogallo e 2 il Lussemburgo.