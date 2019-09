Enel: confermata per sedicesimo anno consecutivo in Djsi World

Roma, 16 set. (AdnKronos) - Enel è stata confermata nel Dow Jones Sustainability World Index (Djsi World) per il sedicesimo anno consecutivo. E’ stata inoltre confermata nell’indice, per la diciannovesima volta consecutiva, la presenza di Endesa, la controllata spagnola del Gruppo Enel. Enel ed Endesa sono due delle otto aziende del settore delle utility elettriche ammesse nell’indice a livello globale.

La controllata sudamericana del gruppo, Enel Américas, è invece confermata per il secondo anno consecutivo negli indici Dow Jones Sustainability Emerging Markets e Dow Jones Sustainability Mila Pacific Alliance, oltre che nel Dow Jones Sustainability Chile per il terzo anno, mentre Enel Chile, la controllata cilena del Gruppo, rientra nei tre indici per la seconda volta. Enel Américas ed Enel Chile sono le uniche due aziende elettriche cilene ad essere confermate in tutti e tre gli indici.

"La sostenibilità è un fattore chiave nella creazione di valore di lungo termine per i nostri azionisti e tutti i nostri stakeholder", commenta Francesco Starace, l'ad e direttore generale di Enel. "Con la piena integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nella nostra strategia, che comprende tecnologie di generazione a zero emissioni oltre che un’infrastruttura elettrica intelligente, stiamo fissando lo standard per coniugare la massimizzazione degli Utili con pratiche virtuose a favore delle comunità e degli ecosistemi".