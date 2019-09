Enel: confermata per sedicesimo anno consecutivo in Djsi World (2)

(AdnKronos) - Pertanto, rileva Starace, "la conferma di Enel per il sedicesimo anno consecutivo nel Djsi rappresenta il riconoscimento del nostro impegno per lo sviluppo di un modello di business sostenibile, che guidi la transizione energetica e promuova pratiche aziendali responsabili".

La leadership di Enel in tema di sostenibilità è inoltre riconosciuta a livello globale anche per l’inclusione in altri importanti indici di sostenibilità, fra cui il Ftse4Good, gli indici Euronext Vigeo-Eiris, 'Prime' Oekom, Ecpi, Thomson Reuters/S-Network Esg Best Practices, Thomson Reuters Diversity & Inclusion, e la classifica Top 200 di Equileap sull'uguaglianza di genere. Con la revisione di settembre 2019, Enel vede inoltre confermata per il sesto anno consecutivo la sua inclusione negli indici Stoxx Global Esg Leaders.

Enel attira la crescente attenzione degli investitori ESG (Environmental, Social and Governance), i cui investimenti nella società sono in costante crescita e già al 31 dicembre 2018 rappresentavano circa il 10,5% del capitale sociale del Gruppo, con un incremento del 78% rispetto al 2014. Aumento, questo, che riflette la crescente importanza che il mercato finanziario attribuisce agli elementi non finanziari nella creazione di valore sostenibile di lungo termine.