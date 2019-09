Sace: accordo con Confindustria Emilia per internazionalizzazione Pmi

Roma, 16 set. (AdnKronos) - Sace Simest, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del gruppo Cdp, insieme a Confindustria Emilia annunciano la firma di un accordo di collaborazione destinato a sostenere la competitività delle imprese emiliane associate sui mercati esteri attraverso un migliore accesso ai prodotti e servizi assicurativo-finanziari messi a disposizione dal Polo.

L’intesa, infatti, prevede una serie di iniziative volte a favorire la conoscenza delle soluzioni messe a disposizione dal Polo, tanto online quanto offline. Da un lato, i servizi di Sace Simest saranno accessibili attraverso i nuovi canali digitali sviluppati da Confindustria Emilia e presentati dall’associazione proprio in occasione della firma dell’accordo con Sace Simest. Dall’altro, il Polo dell’export e Confindustria Emilia intensificheranno la cooperazione per rendere più efficace la promozione del Made in Italy sui mercati internazionali. Ciò avverrà soprattutto attraverso degli incontri di business matching, organizzati a sostegno della nuova operatività 'Push Strategy' di Sace, fra aziende delle principali filiere della regione e grandi buyer internazionali interessati a forniture italiane.

Oltre a questo, la partnership intensificherà la promozione del nuovo programma 'Education to Export' di Sace, che prevede diverse iniziative dedicate allo sviluppo di nuove opportunità commerciali per le aziende che vorranno rafforzare la propria capacità di proiettarsi verso nuovi mercati esteri, e valorizzerà gli studi e i report elaborati dall’ufficio studi di Sace: dalla Risk&Export Map al Rapporto Export 2019, passando per le schede paese, strumento guida per orientarsi sui mercati di tutto il mondo.