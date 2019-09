Lega: Salvini, 'Pontida? Ma quale fascismo...'

Roma, 16 set. (AdnKronos) - Accuse di fascismo dopo la kermesse di Pontida? "Ma che fascismo? Il prato di Pontida l'abbiamo lasciato più pulito di come l'abbiam trovato, alle nostre manifestazioni carabinieri e poliziotti lavorano sorridenti accanto a noi a differenza di quanto avviene ad altre manifestazioni". Lo dice Matteo Salvini ospite di 'Aria pulita' su 7 Gold e rinnovando l'invito ai sostenitori della Lega ad essere il 19 ottobre a Roma, "in piazza San Giovanni, contro questo governo truffa, un governo presa in giro, un governo che è un furto di democrazia".