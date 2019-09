Fisco: Gasparri, 'bene Ue su web tax ma agire subito'

Roma, 16 set. (AdnKronos) - “Il nuovo Commissario all’economia dell’Unione Europea Paolo Gentiloni parla in una intervista della web tax. Ma non bisogna esitare. Non bisogna rinviare ad intese planetarie. L’Unione Europea si deve muovere subito con determinazione". A sottolinearlo il senatore di Fi Maurizio Gasparri.

"I giganti della rete uccidono l’economia grazie alla sostanziale immunità fiscale di cui godono - afferma - . Ammazzano il commercio, distruggono l’audiovisivo, calpestano qualsiasi attività produttiva sottoposta a normali regole che riguardano sia il fisco che il lavoro. Sono dei colossi che non creano occupazione, che affascinano per la comodità dei servizi che offrono ma che accumulano capitali giganteschi grazie al fatto che non pagano tasse. Gli Over the top vanno messi in riga. Facebook, Amazon, Google devono pagare le tasse. L’Europa non può essere colonizzata dalla loro protervia e prepotenza".

Dunque, per Gasparri, "fa bene Gentiloni a parlare di questo tema ma farà ancora meglio se agirà con determinazione senza attendere benedizioni cinesi o americane che non arriveranno perché lì l’interesse è esattamente contrario a quello europeo. Noi vogliamo definire e difendere l’equilibrio di un sistema produttivo, loro vogliono imporre il primato dei loro giganti privi di freni e di regole. E bisogna agire anche in termini di antitrust. Smantellando potentati che alterano i principi liberali della concorrenza. Che si basa su una parità di regole e non sull’immunità fiscale per chi ammazza chi invece crea lavoro, paga oneri sociali e versa tasse salate al proprio Paese”, conclude l'azzurro.