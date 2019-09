Migranti: sindaci Lampedusa a Bologna presentano 'Global compact in Comune'

Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Mercoledì 18 settembre alle ore 12 nella sala stampa del Senato (Palazzo Madama, Roma) il sindaco di Bologna Virginio Merola ed il sindaco di Lampedusa e Linosa Salvatore Martello presenteranno "Global Compact in Comune". Come si legge in un comunicato diffuso dal comune di Lampedusa l'iniziativa, rivolta alle amministrazioni comunali di tutta Italia, alle istituzioni locali ed alla società civile, intende promuovere "dal basso" i contenuti ed i principi del "Global Compact for migration", il documento predisposto dalle Nazioni Unite "per una migrazione sicura, ordinata e regolare".