Israele: Salvini, 'dove cade governo si vota, auguri a Netanyahu'

Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Sta votando liberamente il popolo israeliano. Mi auguro e spero che il popolo d'Israele premi Bibi Netanyahu che ha dimostrato come si governa un Paese nel nome della legalità, della crescita, della ricerca, dell'innovazione, della sicurezza e del rispetto. Ricordo ancora il bellissimo incontro che ho avuto l'onore di avere con lui quando disse Salvini è un amico di Israele. Buon voto, voi che avete la fortuna di votare, perchè in tutti i Paesi al mondo dove cade un governo si vota". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. "Dove cade un governo -ha aggiunto- la democrazia prevede che si voti, in Italia no".