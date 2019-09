Governo: nessun incontro Conte-Renzi, p.Chigi attende formazione gruppi

Roma, 17 set. (AdnKronos) - Al momento non sono previsti incontri tra il premier Giuseppe Conte e Matteo Renzi, dopo la scelta dell'ex presidente del Consiglio di voltare le spalle al Pd per iniziare un percorso nuovo. Dopo la telefonata tra i due di ieri sera, Palazzo Chigi ora prende tempo e attende si formino i gruppi della nuova creatura politica dell'ex segretario dem. Senza tacere tuttavia le "perplessità" di Conte su "una iniziativa che introduce negli equilibri parlamentari elementi di novità, non anticipati al momento della formazione del governo". Dunque, appena i gruppi renziani saranno definiti, un confronto sarà indispensabile.