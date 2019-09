Whirlpool: azienda, speriamo segnale positivo sindacati, piano Prs pronto**

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Speriamo che al di là delle parole ferme e dure che oggi sindacati e governo hanno rivolto alla cessione del ramo d’azienda, qualcuno ci faccia arrivare un segnale per ritrovarsi ad un tavolo è condividere il piano industriale che Prs ha già approntato". Così, al termine dell’incontro al Mise i vertici Whirlpool Italia, auspicano temi brevi sulla partita del sito di Napoli. Dopo l’annuncio al tavolo infatti, ci saranno da domani 25 giorni in cui i sindacati potranno chiedere un confronto per discutere di investimenti , tempi e livelli occupazionali relativamente al business plan.