Sicilia: Ars, via dal collegato tutte le norme con spesa (2)

(AdnKronos) - Il capogruppo del Pd Giuseppe Lupo ha chiesto al governo di riferire in Aula sulla condizione economico-finanziaria della Regione siciliana, "anche per capire quale può essere l'ordine dei lavori da portare avanti da qui a fine anno". Il deputato dem Barbagallo parla di "condotta scellerata della sessione di bilancio" da parte del governo.

Dal capogruppo del M5S Francesco Cappello arriva l'accusa di "pressapochismo". "Per colpa di questo governo e di questo assessore abbiamo ruotato in tondo come i criceti - dice - Apprezzerei che la riflessione sui conti Armao la facesse prima di impegnare le Commissioni e l'Aula in un lavoro che ci ha fatto solo perdere tempo. Questa Assemblea è ancora una volta ostaggio di un governo che non sa nemmeno se le norme possano essere coperte sotto un profilo economico".

Secca la replica dell'assessore: "Le comunicazioni sono avvenute nelle forme corrette. Il mio interlocutore è la commissione Bilancio, non me ne voglia l'onorevole Sammartino". Replica Miccichè: "Assessore, il governo era in Aula quando abbiamo iniziato a discutere dei collegati, sarebbe stato il caso di fermarci. Ma non voglio dare nessuna responsabilità". L'Aula si aggiorna domani alle 16.