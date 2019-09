Sicilia: 1 mld di disavanzo, possibile blocco spesa

Palermo, 18 set. (Adnkronos) - Ammonta a circa un miliardo di euro il maggior disavanzo che la Regione siciliana dovrà gestire entro la fine della legislatura, sempre che la cifra non aumenti dopo che la Corte dei Conti abbia concluso l'esame del rendiconto dell'anno scorso. Cifre che potrebbero portare la Regione a valutare un blocco della spesa da ora alla fine dell'anno. E' il dato emerso durante la conferenza stampa convocata, a Palazzo d'Orleans, dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci sui conti della Regione.

"Oggi il disavanzo finale della Regione siciliana è di 7 miliardi e 300 milioni, il frutto di circa 30 esercizi finanziari - ha detto Musumeci - Abbiamo nominato un esperto per fare emergere i residui del passato non accertati e avviare con la Corte dei Conti un definitivo piano di risanamento dei conti della Regione, ma per farlo abbiamo bisogno di avere un quadro completo".