Sicilia: Musumeci, 'maggioranza all'Ars? Non me ne sono mai accorto'

Palermo, 18 set. (Adnkronos) - "All'Ars ho una maggioranza? Ne prendo atto perché da quando sono stato eletto non me ne sono accorto". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci durante una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans. "Parlerei di coalizione di governo piu che di una maggioranza" ha aggiunto facendo appello alla "responsabilità di tutti i gruppi presenti in Aula". " Credo che tutta la coalizione abbia interesse a produrre fatturato - ha aggiunto - La verità è che l'opposizione invece di cooperare si mette di traverso".