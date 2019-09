Libia: P.Chigi, soluzione politica unica via, invertire spirale violenza**

Roma, 18 set. (AdnKronos) - "L’Italia ritiene che non vi possa essere alcuna soluzione militare e che la soluzione politica sia l’unica davvero sostenibile. Con questo obiettivo abbiamo ripetutamente esortato tutte le parti in causa ad invertire la spirale di violenza e adoperarsi in buona fede per un cessate il fuoco duraturo". E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, dopo l'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il premier del governo di accordo nazionale libico Fayez Serraj.