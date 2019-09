Libia: P.Chigi, sostegno a Serraj ma Cirenaica interlocutore per soluzione politica

Roma, 18 set. (AdnKronos) - L'Italia promuove "un approccio inclusivo sia con le componenti libiche, sia con la Comunità internazionale" e "sostiene con coerenza il governo di Accordo Nazionale quale governo legittimo ed internazionalmente riconosciuto; nel contempo non possiamo non considerare la Cirenaica e le altre rappresentanze libiche come interlocutori nella ricerca di una soluzione politica". E' quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi, a seguito dell'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il premier del governo di accordo nazionale libico Fayez Serraj.