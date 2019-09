Venezia: prefetto, 'la sicurezza non è mai abbastanza'

Venezia, 18 set. (AdnKronos) - "Non si capisce cosa sia successo, io al momento non ho avuto ancora contezza di come siano andate le cose. In generale comunque, il discorso è sempre quello della sicurezza, che non è mai abbastanza, e non vengono mai prese tutte le precauzioni necessarie". Così il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto commenta il tragico incidente di questa notte alla bocca di porto del Lido di Venezia, che ha causato tre morti ed un ferito grave.

"Qui siamo di fronte ad una gara internazionale, e non ho ancora capito e non comprendo che cosa sia potuto succedere, come abbiano potuto andare addosso alla lunata di San Nicoletto, una barriera che è segnalata da tutte le carte nautiche da anni, per cui dovevano sapere che lì c'era un ostacolo", conclude.