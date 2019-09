Italia-Francia: Chalencon (Gilet gialli), 'con Macron amicone Di Maio rischia' (2)

(AdnKronos) - Macron, invece, rileva ancora Chalençon, si deve preoccupare per le nuove mobilitazioni in vista dei gilet gialli. "Il 21 è prevista una grossa manifestazione a Parigi. Macron ha venduto il suo movimento 'En Marche' come un movimento di cittadini ma invece ha realizzato una pallida contraffazione riciclando politici di sinistra, di centro e di destra. Ora la società francese è arrivata al capolinea e sono sicuro che in occasione delle elezioni comunali il messaggio per 'En Marche' sarà chiaro".

Per Chalençon "la destra e il Partito socialista in Francia sono morti. La soluzione non arriverà dall'estrema destra ma dai movimenti dei cittadini che si stanno costituendo e che stanno costruendo un'alternativa. Ormai i francesi non vogliono più questa corruzione che dilaga a livello politico. Grazie ai gilet gialli hanno aperto gli occhi e ora vogliono partecipare alla vita politica del Paese e cancellare la casta costituita dai politici attuali. I cittadini vogliono più democrazia e un patto per ridurre la tassazione e un patto sull'ambiente. L'anniversario della nascita del movimento dei gilet gialli, il prossimo 17 novembre, sarà esplosivo".