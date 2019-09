Latte: Bellanova, 'a breve incontro con filiera per azioni strategiche' (3)

(AdnKronos) - Sul fronte internazionale Bellanova spiega che "viviamo un momento di luci e ombre, con la minaccia di dazi che mette a rischio mercati importanti come quello degli Stati Uniti. Sono convinta che abbiamo bisogno di affrontare i mercati consapevoli dei nostri valori e con gli strumenti giusti per difenderli. Dobbiamo battere il falso e la contraffazione. I nostri formaggi sono tra i più imitati al mondo e ogni confezione di Parmesan, mozzarilla o cambozola venduta è un furto di identità all’Italia. Sono fondamentali impegno e serietà, perché aumentare le nostre esportazioni è necessario per vedere riconosciuta la qualità delle produzioni autentiche Made in Italy".

Infine per il ministro è necessario "investire sull’innovazione, sulla ricerca, sul benessere animale, sulla sostenibilità delle produzioni. E poi comunicarlo di più e meglio. Chi mi conosce sa del mio personale impegno contro le fake news - conclude - e credo che anche nel settore del latte ci sia bisogno di chiarezza".