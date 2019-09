Al via domani la 59esima edizione del Salone di Genova

Roma, 18 set. (AdnKronos) - Al via domani la 59esima edizione del Salone Nautico a Genova che si terrà fino al 24 settembre come da tradizione nel capoluogo ligure. Fitto il calendario della prima giornata della kermesse della nautica che si apre alle 10.00 con l’arrivo dei rappresentanti delle autorità accolte dal Presidente di Ucina Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, e dal Presidente de I Saloni Nautici, Carla Demaria, che presenzieranno alla tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, in programma presso la Terrazza del Padiglione Blu.

Quindi seguirà il Convegno Inaugurale "Le Capitali della Nautica: valori, territori, primati" con previsti gli interventi di Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Carlo Maria Ferro, presidente dell'Ice Agenzia, Giovanni Toti, presidente Regione Liguria, e Marco Bucci, sindaco di Genova.

Al convegno prenderanno parte anche Massimo Fedriga, presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Ermete Realacci, presidente di Fondazione Symbola, Saverio Cecchi, presidente di Ucina Confindustria Nautica, e Carla Demaria, Presidente de I Saloni Nautici.