Italia Viva: Bonifazi, 'con Renzi, boccata d'aria fresca rispetto a vecchie liturgie'

Roma, 18 set. (AdnKronos) - "Italia Viva!!! Ho deciso di seguire Matteo Renzi in questo nuovo, coraggioso, ma soprattutto bellissimo progetto politico. Non lo faccio a cuor leggero. Grazie al Pd ho avuto il privilegio e l’onore di fare esperienze irripetibili: sono stato il Capogruppo al Consiglio comunale di Firenze e sono stato per oltre 5 anni il Tesoriere nazionale, oltreché deputato e senatore. Purtroppo, però, sono tra quelli che hanno potuto toccare con mano come l'entusiasmo iniziale di quel progetto ha lasciato ben presto spazio alle infinite e quotidiane lotte interne". Lo scrive Francesco Bonifazi su Fb.

"Quanto tempo perso a difenderci dal fuoco amico, capitava nel 2009 in Consiglio comunale, capita oggi al Senato della Repubblica o al Nazareno. Quante energie spese male, tutte dirette a capire la prossima mossa che avrebbero fatto le diverse correnti e i loro 'capi'.Per molto tempo abbiamo sopportato tutto questo. Oggi è il momento di mettere un punto fermo e iniziare una nuova strada. Perché la politica è altro. La politica è idea. La politica è proposta. La politica è futuro".

"Sento dentro di me un'emozione e un orgoglio incredibili. So che c'è un popolo che ci accompagnerà e ci aiuterà in questo grande percorso di rinnovamento. E la Leopolda sarà la prima bella occasione per guardarci in faccia e stringerci intorno al sogno di una nuova politica. Quello di Matteo Renzi è un progetto riformista coraggioso, libero, senza paracadute. Una vera boccata d'aria fresca rispetto alle vecchie liturgie. Sarà il luogo dove chi ha a cuore il futuro dell'Italia e delle nuove generazioni potrà sentirsi finalmente e liberamente a casa. Buona fortuna a tutti noi. W l’Italia, W l’Italia Viva!", conclude.