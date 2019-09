Migranti: Alarm phone, 'salvate 28 persone, ma soccorsi arrivati in ritardo'

Palermo, 19 set. (AdnKronos) - "Secondo le autorità italiane, le 28 persone in difficoltà sono state salvate. Possiamo solo sottolineare ancora una volta che ritardare le operazioni di salvataggio prolunga inutilmente la sofferenza in mare e mette in pericolo la vita dei #migranti!". Lo ha scritto poco fa su Twitter Alarm phone che la notte scorsa aveva segnalato la presenza di una barca con 28 persone a bordo in zona Sar Malta. "Un'altra barca è in pericolo nella zona Sar di Malta. A bordo 28 persone, tra cui tre donne ed un neonato", aveva segnalato alle 1.19. Alcune ore dopo Alarm phone ha scritto: "La guardia costiera ha reagito alla chiamata di emergenza". Spiegando che la barca era "a sole 38 miglia nautiche da Lampedusa". Alle 5 ha scritto: "Abbiamo parlato di nuovo con le persone a bordo e con la guardia costiera. Al contrario di quanto confermato in precedenza non è in corso alcuna operazione di salvataggio per la barca vicina a Lampedusa. Le autorità di Malta non reagiscono. Questa è omissione di soccorso". Poco fa la notizia del salvataggio in mare.