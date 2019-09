Trapani: a San Vito Lo Capo torna il Cous Cous Fest, al via la 22^ edizione

Palermo, 19 set. (AdnKronos) - Tutto pronto a San Vito Lo Capo (Trapani) per la 22esima edizione del Cous Cous Fest, il festival internazionale dell’integrazione culturale, coprodotto dall’agenzia di comunicazione Feedback in collaborazione con il Comune di San Vito. Da domani, venerdì 20 settembre, a domenica 29 settembre, degustazioni, sfide di cucina, cooking show, concerti e spettacoli all’insegna dello slogan 'Make cous cous not walls' animeranno la cittadina trapanese.

Quest’anno saranno sette i paesi partecipanti al Campionato del mondo di cous cous: Israele, Italia, Marocco, Palestina, Senegal, Stati Uniti e Tunisia, cui si aggiunge un team sotto la bandiera dell’Unhcr, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La manifestazione è organizzata con il sostegno dei main sponsor Bia CousCous, Conad ed Electrolux Professional. "Il Cous Cous Fest è un appuntamento internazionale, dalla tradizione ultra ventennale, l'evento di punta del territorio che porta alto il nome di San Vito Lo Capo nel mondo - afferma il sindaco Giuseppe Peraino - La nostra cittadina tornerà ad ospitare chef internazionali, grandi ospiti e artisti per una festa all'insegna del gusto, del divertimento e del confronto tra culture".