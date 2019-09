Italia Viva: ipotesi Boschi-Faraone capigruppo Camera e Senato**

Roma, 19 set. (AdnKronos) - Gruppi pronti per Italia Viva. A tempo di record, appena 48 ore. Risolto il nodo del simbolo al Senato, la prossima settimana ci sarà l'insediamento ufficiale dei nuovi gruppi e quindi la scelta dei presidenti. Se ne sta discutendo, spiegano fonti parlamentari di Iv, e al momento l'ipotesi sarebbe quella di Maria Elena Boschi capogruppo alla Camera e -in osservanza al principio di parità di genere negli incarichi, ribadito anche oggi da Matteo Renzi- un uomo a palazzo Madama.

Il nome che circola è quello di Davide Faraone, ex-capogruppo Pd in commissione Vigilanza Rai (dove Italia Viva conta anche un altro esponente, Michele Anzaldi). Altro nome possibile è quello di Francesco Bonifazi, fedelissimo di Renzi, ma fonti parlamentari assicurano che non sarà lui il presidente del gruppo a palazzo Madama. Del resto, per Bonifazi si parla già della carica di tesoriere della nuova formazione, ruolo già ricoperto nel Pd con Matteo Renzi segretario. E Renzi? I suoi dicono che il leader di Iv non ci pensa proprio.

Intanto, si sta anche iniziando a valutare qualche spazio a Roma per una sede del nuovo partito. "Ma senza fretta, tanto dalla prossima settimana -spiega un parlamentare di Italia Viva- avremo i nostri uffici a Camera e Senato".