Stromboli: Ingv, 'Non si escludono esplosioni di maggiore intensità'

Palermo, 19 set. (AdnKronos) - "Non è possibile escludere il verificarsi di esplosioni di intensità maggiore dell'ordinario e\o emissioni laviche. Nel caso in cui si verificassero fenomeni piovosi di forte intensità non è possibile escludere la formazione di lahars in seguito alla rimobilizzazione dei depositi piroclastici dei parossismi del 3 luglio e del 28 agosto 2019". E' quanto si legge sul bollettino dell'Ingv. "Dalle osservazioni delle telecamere di sorveglianza poste a quota 400 m s.l.m. ed a Punta Corvi, si rileva ordinaria attività stromboliana da più bocche attive in ambedue le aree crateriche- si legge - Le esplosioni frequentemente superano l’orlo della terrazza craterica e i prodotti ricadono sulla parte alta della Sciara del Fuoco".