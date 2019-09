Autonomia: Zaia, 'appello Ad Intesa Sanpaolo è richiamo autorevole'

Venezia, 19 set. (AdnKronos) - “Il richiamo fatto oggi da Carlo Messina, in questo momento storico non può restare inascoltato. È l’analisi fatta da un uomo di visione, che conosce molto bene l’economia e la finanza. Il messaggio è chiaro: le regioni del nord sono ancora la locomotiva che traina il Paese. Sono, quindi, gli strumenti per la ripresa di tutta l’Italia ma vanno messe in condizioni di poterlo fare con gli strumenti necessari”. Con queste considerazioni il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia accoglie le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Intesa San Paolo in cui invita l’Esecutivo a non inseguire azioni di Governo che puntino al contrasto con le regioni del Nord, sottolineando che sono amministrate bene e indispensabili alla crescita economica della nazione.