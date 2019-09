Milano: l'intelligenza artificiale rivoluziona il settore assicurativo (2)

(AdnKronos) - “Nel settore assicurativo stiamo attraversando un’era di trasformazioni senza precedenti, caratterizzata dalla crescente connessione che favorisce lo scambio di informazioni tra tutti gli attori in gioco” afferma Enrico Cereda, Presidente e Amministratore Delegato di IBM Italia. “Ci troviamo, in pratica, nella fase della digital reinvention e questo progetto è un esempio concreto di cosa significa diventare una Cognitive Enterprise in un settore così competitivo, utilizzando e coniugando al meglio competenze professionali e tecnologie esponenziali”. Le due società, unendo le loro forze e mettendo insieme dati, algoritmi e modelli specifici del settore di G-Evolution assieme alle tecnologie basate su hybrid cloud, Watson IoT e intelligenza artificiale di IBM, saranno in grado di affrontare efficacemente le grandi sfide del settore assicurativo in aree cruciali come la valutazione e prevenzione dei rischi e la gestione complessiva dell’intera catena del valore sui sinistri. Questi sono i principali vantaggi già osservati dall’avvio del progetto:

• la corrispondenza tra i sinistri riportati dai clienti di Groupama Assicurazioni e gli eventi telematici rilevati dai dispositivi IoT installati è aumentata di 30 PPT con una diminuzione dei falsi allarmi pari a 20 PPT; • riduzione dei costi di assistenza del 50% e ridimensionamento dei costi legati al customer care pari al 45% con un netto miglioramento del servizio; • grazie alla telematica applicata all'antifrode è stato registrato un incremento del 15% sull'individuazione di frodi sospette, su cui si rileva un aumento del 50% del tasso di contrasto per evidenti difformità. Inoltre, è previsto un miglioramento continuo dell’efficacia della telematica applicata ai sinistri grazie alla trasformazione dell’intera filiera, che ha instaurato un circolo virtuoso per rendere più efficienti i processi e l’incremento dei saving. La collaborazione permetterà a tendere anche di osservare: • un impatto positivo sulle modalità di guida più rischiose, con una significativa riduzione dei livelli di velocità e di frenate pericolose tra i clienti Groupama Assicurazioni, con conseguente riduzione della frequenza di sinistri; • riduzione delle spese annuali per richieste di risarcimento di Groupama Assicurazioni, utilizzando un modello di intelligenza artificiale in grado di riconoscere la veridicità delle collisioni, con conseguente diminuzione significativa dei costi sui danni materiali. Al di là dei processi core, queste risorse e competenze vengono utilizzate come elemento centrale per la trasformazione di Groupama Italia, in quanto costituiscono il potenziale per incrementare radicalmente il coinvolgimento del contraente, rispetto ad una serie di soluzioni quali Connected Lifestyle, Smarter Health, Smarter Home e servizi a valore aggiunto.