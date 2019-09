Umbria: no Pd a M5S su sindaco Assisi, serve 'nome davvero unificante' (2)

(AdnKronos) - Il Pd affida all'umbra Valeria Cardinale, membro della Direzione, la risposta ai 5 Stelle. "Dobbiamo lavorare senza porre veti, senza avanzare ultimatum, senza proporre candidature che come Pd abbiamo da tempo deciso di non poter prendere in considerazione". Come quella della sindaca di Assisi. "Non è un problema di persone -sottolinea- ma è evidente che i sindaci che guidano le città non possono lasciare le stesse senza guida anni prima della fine del mandato (...) sono certa, in questa regione non mancano personalità sulle quali raggiungere una intesa innovativa".