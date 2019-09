Italia Viva: Salvini, 'Conzatti si vergogni'**

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "Quella senatrice di Forza Italia, ma che vergogna... FI, eletta in Trentino con decine di migliaia di voti e poi va con Renzi. Ma non si vergogna nemmeno un po' ad aver rubato fiducia dei trentini? Senatrice, non si vergogna?". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb a proposito della senatrice Donatella Conzatti passata con Italia Viva di Matteo Renzi.