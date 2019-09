Lega: Salvini, 'moto acqua? Pm se la prenda con me e lasci stare poliziotti'

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "Lo dirò a quel procuratore: se la prenda con me, se errore c'è stato è il mio e lasci stare quei ragazzi. Li conosco quei tre poliziotti. Sono stati indagati per cosa? Per cosa? Per il giro di 5 minuti sulla moto d’acqua di mio figlio. Indagati. Manco fossero spacciatori. Non ho parole". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb.