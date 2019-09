Siracusa: 19enne ferito a colpi di pistola, indagini**

Palermo, 20 set. (AdnKronos) - Indagini a Pachino, nel Siracusano, per far luce sul ferimento di un giovane, ferito mentre si trovava in sella a una bici. Il 19enne è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco al gluteo sinistro in via Torino. Immediatamente soccorso e condotto in ospedale, non versa in pericolo di vita. Sull'episodio indaga la Polizia.