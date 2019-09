Sicurezza: P.Chigi, è priorità, al lavoro per finanziare straordinari Forze Polizia

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "La sicurezza dei cittadini è al centro dell’agenda politica di questo governo: a tal proposito è fondamentale prestare massima attenzione alle esigenze delle donne e degli uomini che la garantiscono ogni giorno. Per questo motivo è stata ribadita la necessità di adottare ogni utile iniziativa per il finanziamento anche degli straordinari per le Forze di polizia". E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio, diramata a seguito dell'incontro, questa mattina a Palazzo Chigi, tra il premier Giuseppe Conte con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, dell’Interno Luciana Lamorgese, della Giustizia Alfonso Bonafede, e dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, riguardante le esigenze del personale del comparto difesa e sicurezza, anche in relazione alle misure approvate ieri dal Consiglio dei ministri.