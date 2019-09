Eutanasia: attesa per Consulta, per ora nulla di fatto in Parlamento/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Impossibile che questo possa avvenire entro la prossima settimana. La Conferenza dei capigruppo del Senato infatti martedì scorso si è conclusa con un nulla di fatto, suscitando le proteste di Forza Italia, che in una conferenza stampa ha annunciato la presentazione di una mozione, chiedendo che la Corte costituzionale conceda altro tempo al Parlamento per poter legiferare, accusando tra l'altro la Camera di "scippo del tempo a disposizione" che aveva concesso la Consulta un anno fa.

Una presa di posizione seguita da una serie di polemiche da parte del fronte favorevole all'eutanasia per una telefonata del presidente del Senato, Elisabetta Casellati, a quello della Corte, Giorgio Lattanzi. "Una comunicazione meramente informale -ha precisato palazzo Madama- sullo stato delle iniziative legislative depositate in Senato, così come concordato in sede di Conferenza dei capigruppo".

Da capire quindi, a questo punto, se dai giudici costituzionali arriverà un'ulteriore proroga, dopo quella concessa con l'ordinanza di un anno fa, nella quale si affermava che "laddove, come nella specie, la soluzione del quesito di legittimità costituzionale coinvolga l’incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che anzitutto il legislatore è abilitato a compiere, questa Corte reputa doveroso –in uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale– consentire, nella specie, al Parlamento ogni opportuna riflessione e iniziativa, così da evitare, per un verso, che una disposizione continui a produrre effetti reputati costituzionalmente non compatibili, ma al tempo stesso scongiurare possibili vuoti di tutela di valori, anch’essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale".