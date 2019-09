Libia: Di Maio, 'priorità strategica per Italia'

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "La parola chiave è priorità. La Libia era e continua a rappresentare una priorità strategica per il nostro paese. L'interesse nazionale italiano è ancorato ai principi dell'unità, della sovranità, dell'integrità territoriale nell'ambito di una stabilizzazione duratura e sostenibile della Libia. Questa è una condizione imprescindibile per contrastare la minaccia terroristica, prevenire flussi migratori illegali e tutelare la nostra sicurezza nazionale, ed è al contempo premessa indispensabile per assicurare alla Libia un futuro di pace e prosperità, nell'interesse del popolo libico e per la stabilità dell'intero bacino mediterraneo". Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel suo intervento ad Assisi in occasione della rassegna 'il Cortile di Francesco'.

Il responsabile della Farnesina ha sottolineato come la Libia sarà un tema centrale, "che tutti saremo chiamati ad affrontare", la prossima settimana a New York, quando si aprirà la 74esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Dagli "errori del passato è bene trarre lezioni per il presente e per il futuro, la prima risposta che dovremo darci è che l'uso della forza non è mai stato e mai sarà uno strumento per la soluzione dei conflitti", rimarca Di Maio affermando come il "vecchio modello che si basava sulla convinzione per cui la democrazia fosse un valore da esportare è fallito".

"Noi siamo convinti, come governo - rimarca - che solo attraverso un costante dialogo tra le varie parti della Libia le ragioni della pace potranno prevalere su quelle del conflitto militare".