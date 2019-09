Rifiuti: emergenza discarica Bellolampo, da domani ripartono i camion da Palermo (2)

(AdnKronos) - "Dobbiamo eliminare qualsiasi alibi - ha affermato l'assessore all'Ambiente del Comune di Palermo Giusto Catania - proseguendo, e se necessario aumentando, i controlli sulla qualità del lavoro del Tmb, cosicché nessuno abbia elementi da eccepire sull'affidabilità dell'impianto pubblico e per bloccare o ritardare un lavoro che è già complesso". Sulla stessa linea anche il sindaco Leoluca Orlando che ha invitato la Rap a "proseguire con professionalità, continuando a dimostrare che l'Azienda può superare un momento di innegabile crisi causata da diversi fattori interni ed esterni".

"E' fondamentale - ha aggiunto Orlando - e di questo va dato atto, del risultato raggiunto fino ad oggi, che quella che poteva essere una crisi dovuta all'esaurimento della VI vasca e ai ritardi di realizzazione della VII non determini rischi sanitari e ambientali per la città e i cittadini". Norata ha quindi confermato l'impegno della Rap "a liberare prima possibile i piazzali di Bellolampo, continuando a garantire che la situazione di difficoltà di queste settimane non si ripercuota sulla città di Palermo".