Milano: esplosione Trezzano, feriti proprietario e i 2 figli**

Milano, 20 set. (AdnKronos) - I tre feriti dell'esplosione nella ditta "Three of Light" di cannabis light legale a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, sono il padre di 66 anni, proprietario della ditta e i due figli di 20 e 25 anni. Sulle cause, i vigili del fuoco hanno confermato che durante la lavorazione dei prodotti sono esplose delle bombolette a gas. Sull'innesco ancora nessuna notizia.