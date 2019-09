Carige: Gualtieri, 'grande soddisfazione per il rilancio banca'

Roma, 20 set. (AdnKronos) - “Grande soddisfazione per il successo dell’operazione di rilancio della banca Carige". Lo afferma il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, che parla anche a nome del governo, in una nota. "Voglio ringraziare, per la professionalità e l’impegno profusi in questi mesi, tutti coloro che hanno intensamente lavorato per contribuire al raggiungimento di questo importante risultato: in particolare le strutture del Mef, la Banca d’Italia, la Banca centrale europea e i commissari straordinari”.