Infrastrutture: Landini, 'cambiare lo sblocca cantieri'

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Bisogna cambiare lo sblocca cantieri perché se c'è un punto che va rimesso in discussione è proprio la logica che in questi anni ha portato ad usare il sistema degli appalti e del subappalto come un processo ormai di riorganizzazione generale". Così il leader della Cgil, Maurizio Landini intervenendo alle Giornate del Lavoro a Lecce.