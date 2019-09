Pd: relax con selfie per Zingaretti col 'fratellone' Luca, 'finalmente...'

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Finalmente aperitivo con il fratellone. A parlare di figlie, famiglia, di vita e del domani. Bella serata!". Lo scrive il segretario dem Nicola Zingaretti in un post su Instagram che lo ritrae, sorridente, con il fratello e celebre attore, Luca Zingaretti. Il post, che li vede in camicia davanti a due calici di vino seduti, sereni, davanti a un tavolino all'aperto, ha ricevuto centinaia e centinaia di like in pochi minuti.