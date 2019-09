Italia Viva: Gozi, Yogurt? Si ma a lunga scadenza, in Ue vicini a Macron

Roma, 21 set. (AdnKronos) - "Lo yogurt mi piace moltissimo. Poi il nostro è 4.0, un nuovo prodotto a scadenza lunghissima". Lo dice in un'intervista a Repubblica Sandro Gozi, sottosegretario nei governi Renzi e Gentiloni, attualmente consigliere agli Affari Ue del primo ministro francese e tra i renziani di ferro che hanno lasciato il Pd per entrare in Italia Viva, rispondendo così alle parole di Romano Prodi sulla nuova creatura politica .

A chi gli domanda come si collocherà in Ue la nuova creatura politica voluta da Renzi, "a livello europeo Italia Viva - risponde - guarda a Macron come vero leader politico del Continente per rilanciare l'Unione". Dunque "En Marche è il nostro alleato naturale ed è chiaro che con il partito di Macron creeremo un'alleanza politica ancora piu' stretta. Io sono stato eletto in Europa con En Marche e il mio gruppo a Strasburgo è già Renew Europe. Italia Viva deciderà dopo la Leopolda la sua collocazione europea".