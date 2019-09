Agrigento: coltivazione marijuana, tre arresti a Licata

La Spagna si mobilita contro i femminicidi: 42 nel 2019

Madrid, 21 set. (askanews) - In Spagna è andata in scena la "notte viola", la manifestazione contro i femminicidi e l'inerzia della politica nel contrasto di "un'estate di barbarie". Proteste a Madrid e anche in altre città spagnole, contro i 42 femminicidi avvenuti dall'inizio dell'anno, definiti "un'emergenza femminista". Le ultime due vittime risalgono appena alla scorsa settimana, una a ...