Migranti: sindaco Lampedusa, 'accoglienza sì ma con regole certe e rispettando cittadini'

Palermo, 21 set.(AdnKronos) - "Continuiamo a sostenere che non si può negare l'accoglienza a chi ha bisogno di aiuto, ma con altrettanta nettezza dico che l'accoglienza deve avvenire all'interno di regole certe e nel rispetto della popolazione locale. Chiedo dunque al ministro degli Interni di attivarsi immediatamente per superare la situazione critica che stiamo vivendo a Lampedusa a causa del sovraffollamento del Centro di accoglienza, anche con interventi di aerei per il trasferimento dei migranti". Lo ha detto Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa. "Ma è evidente - aggiunge - che non si può sempre rincorrere l'emergenza, che c'era prima e che continua ad esserci: serve un impegno forte del Governo Italiano che per attivare procedure automatiche e continue per portare avanti un'accoglienza ordinata e sicura. Non si puo' scaricare tutto su Lampedusa e sui lampedusani".