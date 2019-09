Sud: Conte, 'consolidare imprese bancarie per sostegno imprese'

Roma, 21 set. (AdnKronos) - "Dobbiamo fare di tutto, nell'ambito delle competenze del governo, per stimolare e favorire il consolidamento delle imprese bancarie per garantire il potenziamento dell'offerta di finanziamento e sostegno finanziario, economico all'intero sistema produttivo del Mezzogiorno. Ci stiamo lavorando e confidiamo di qui a poco, con l'aiuto di Bankitalia, di poter tornare a offrire una soluzione in questa direzione". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all'inaugurazione di Valoridicarta SpA, presso lo stabilimento di Foggia del Poligrafico e Zecca dello Stato.