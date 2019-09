Moda: boom export nei primi sei mesi 2019, +7,3% a 28 mld

Milano, 21 set. (AdnKronos) - Cresce l'export della moda italiana e nei primi sei mesi dell'anno vale 28 miliardi di euro. E' quanto rileva uno studio della Camera di commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi. Nel primo semestre del 2019, il business all'estero è cresciuto del 7,3% rispetto allo stesso periodo un anno fa, con la Svizzera tra le maggiori destinazioni insieme a Francia, Germania e Stati Uniti. In Svizzera la crescita è del 54,6%, dovuta soprattutto a borse e pelletteria (l’export italiano nel settore passa infatti dai 900 milioni del 2018 a 1,8 miliardi del 2019). Seguono Francia (2,9 miliardi, +8,2%) e Germania (2,3 miliardi). Quarti gli Stati Uniti con 1,7 miliardi (+8,9%).

Le prime due province sono Firenze e Milano con circa 4 miliardi di export in sei mesi. Solo di abbigliamento, Milano esporta 1,5 miliardi in sei mesi. Poi c’è Vicenza con 2,3 miliardi complessivi, di cui 1,2 miliardi di articoli da viaggio e pelletteria. Seguono Treviso e Prato che superano il miliardo complessivo di export e sono specializzate rispettivamente in calzature e tessuti. Toscana e Lombardia sono quindi protagoniste della moda italiana con 6,9 miliardi di export, e rappresentano ciascuna un quarto del totale italiano.