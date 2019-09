Moda: Intesa Sp, sistema Italia pesa per 40% in Europa

Milano, 21 set. (AdnKronos) - Il sistema moda italiano è un settore chiave per l'economia italiana generando 24 miliardi di euro di valore aggiunto, secondo uno studio realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, che domani partecipa, a modo suo, alla Milano Fashion Week. Il gruppo ospiterà la sfilata Next Trend, che si svolgerà alle 18 nello storico Palazzo delle Colonne di via Verdi. A sfilare saranno dieci stilisti italiani provenienti da Bologna, Firenze, Mantova, Milano, Napoli, Udine e Vercelli.

Secondo lo studio, il sistema moda italiano rappresenta il 10,6% del manifatturiero e occupa circa 500 mila addetti, ovvero il 13% degli addetti occupati complessivamente nella manifattura italiana. Non si tratta solo di un’eccellenza nazionale: poco meno del 40% del valore aggiunto generato dal sistema moda dell’Unione Europea è associabile all’Italia, una quota pari a tre volte quella tedesca, quattro volte quella spagnola e cinque volte quella francese.