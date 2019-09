Moda: Intesa Sp, sistema Italia pesa per 40% in Europa (2)

(AdnKronos) - Nei primi sette mesi del 2019 il fatturato del sistema moda è aumentato a prezzi correnti del 3% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, grazie al traino della filiera della pelle (+8,1% tendenziale). Segnali di tenuta sono poi venuti dalle vendite di abbigliamento (+0,8%), mentre i produttori più a monte del tessile hanno accusato un lieve calo (-1%). Ancora una volta le imprese italiane del sistema moda hanno conseguito ottime performance sui mercati esteri, dove hanno messo a segno una crescita delle esportazioni pari al 7,9%, con punte del +10,8% nella filiera della pelle e un progresso del 9,9% nel comparto dell’abbigliamento.

"La moda è uno dei settori trainanti non solo per la città di Milano, ma soprattutto per l’economia del Paese. La nostra Banca diviene piattaforma di crescita offrendo alle imprese non solo il supporto finanziario necessario, ma anche una opportunità di visibilità durante un evento importante come la fashion week e una spinta ulteriore verso la crescita nei mercati esteri", osserva Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.

Le dieci imprese ospiti domani in passerella saranno Franco Ferraro, Gazel, Hanita Push, Minavara, Mantù, Martino Midali, Oblique Creations, Oliveira Fabiana, Soloblu, Stefano De Lellis.