Governo: Brunetta, 'ritorno a stato etico quanto di peggio si possa fare'

Roma, 22 set. (AdnKronos) - “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato ieri che intende seguire l'esempio della Germania nell'avvio di una tassazione "etica" dei prodotti ritenuti nocivi per l'ambiente, come i carburanti, o per la salute dei cittadini, come le merendine. Il ritorno allo stato etico, il migliore, o peggiore, esempio di quanto un governo di sinistra-sinistra, come quello attuale, possa mai immaginare di fare, è una pessima notizia per l'Italia". Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.

"Soprattutto per quella che crede nei valori della libertà nello Stato ma anche dallo Stato. Un Governo che si arroga il diritto di decidere cosa è giusto o sbagliato per i cittadini finirà, infatti, inesorabilmente per iniziare a tassare le merendine e finirà per ampliare sempre più il perimetro delle sue scelte, condizionando sempre più la vita delle persone. Oggi sono le bibite, domani chissà”, conclude Brunetta.