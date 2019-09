Calcio: striscione per Speziale omicida Raciti, M5S 'il Palermo prenda provvedimenti'

Palermo, 23 set. (AdnKronos) - "Lo striscione comparso a Palermo e inneggiante all’omicida dell’ispettore Raciti, ucciso a Catania nel 2007 durante il derby, è vergognoso. Esprimiamo solidarietà alla famiglia Raciti ancora una volta offesa nella memoria del loro congiunto e, oltre a ringraziare sempre le forze dell’ordine per il loro prezioso lavoro, auspichiamo che la nuova proprietà del club rosanero prenda le distanze dagli autori di questo ignobile striscione montato allo stadio prima della partita Palermo-Marina di Ragusa di Serie D". Così i parlamentari nazionali, i consiglieri comunali e di circoscrizione del M5S di Palermo.

"Chi diffonde o sposa pensieri di questo stampo non merita di essere chiamato tifoso e di entrare allo stadio - aggiungono - Per questo invitiamo la società SSD Palermo a intervenire per escludere chi è distante dai valori dello sport, della legalità e della civiltà".