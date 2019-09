Manovra: Bernini (FI), 'per abbassare tasse stop rdc e quota 100, hanno già fallito'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Per abbassare le tasse dobbiamo evitare di mettere nella categoria 'spesa', alcune operazioni che hanno già fallito, come reddito di cittadinanza e quota 100. Sono queste le politiche che impediscono di abbassare realmente le tasse". Lo scrive in un tweet la capogruppo di Fi al Senato, Anna Maria Bernini.