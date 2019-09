Umbria: Salvini, 'daremo primo avviso sfratto a governo tradimento'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Appuntamento a Roma il 19 ottobre, riempiremo piazza San Giovanni con un fiume umano! E il 27 ottobre alle regionali dell’Umbria daremo il primo avviso di sfratto al governo abusivo del tradimento. Ci state?". Lo scrive in un tweet il leader della Lega, Matteo Salvini, che, in un altro post, annuncia di aver raccolto, contro il Conte bis, "più di 200.000 firme (in piazza e su http://salvininonmollare.it ) e migliaia di nuove iscrizioni alla Lega. Tutto questo in soli due giorni, in oltre 1.500 gazebo in tutta Italia. Una sola parola: GRAZIE!".