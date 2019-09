Blutec: Fim Cisl, 'Lavoratori stanchi, governo nazionale e Regione intervengano subito'

Palermo, 23 set. (AdnKronos) - "I lavoratori sono stanchi e ormai non riusciamo a placare la loro rabbia. La protesta non si fermerà. Servono risposte immediate sul futuro di Blutec a Termini Imerese, non si può continuare a vivere nell’incertezza totale sulla copertura degli ammortizzatori sociali e sul ritorno a lavoro". Cosi il segretario generale Fim Cisl Palermo Trapani Antonio Nobile e il responsabile Fim Cisl Blutec Giacomo Raneri commentano la protesta dei lavoratori dell'ex stabilimento Fiat che stamattina hanno occupato la stazione ferroviaria Fiumetorto nei pressi di Temini Imerese.

Una decisione presa al termine dell'assemblea dei lavoratori che si è svolta questa mattina davanti i cancelli dello stabilimento termitano. "Durante l'assemblea abbiamo ribadito quanto sia urgente un incontro al Mise sulla questione della cassa integrazione che non viene percepita dal mese di giugno - sottolinea la Fim - La Regione deve essere protagonista della vertenza e deve mantenere l’impegno che si era assunta con un accordo siglato al Ministero, quello cioè di dare copertura per la rimanente cigs di tutto il 2019. Ad oggi invece non abbiamo nessuna risposta concreta e il 31 ottobre scadono i termini per la presentazione della domanda da parte dell'amministratore Blutec".